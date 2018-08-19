Руководство Якутии поздравляет авиаторов

Дорогие якутяне – лётчики, работники и ветераны авиационной отрасли!

Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!

Для нашей республики с её обширными и труднодоступными территориями этот праздник имеет особое значение. Авиация в условиях Крайнего Севера всегда будет социально значимой. Уже более 15 лет Якутия субсидирует социально значимые направления: население оплачивает только 30% от стоимости субсидируемого авиабилета.

Для большинства населенных пунктов региона воздушный транспорт был и остаётся единственным средством, обеспечивающим круглогодичное сообщение с самыми отдалёнными северными и арктическими улусами, регионами России и зарубежьем, важнейшим условием экономического развития республики.

Доставка жизненно необходимых грузов и почты, безопасность и стабильность полётов, устойчивая работа авиапредприятий – необходимые условия нормальной жизнедеятельности нашего северного края. Всё это достигается усилиями профессионалов отрасли, влюблённых в небо и понимающих свою высокую ответственность.

Благодаря вашей деятельности обеспечивается мобильность бизнеса, развивается туризм, сотни тысяч жителей Якутии преодолевают время и расстояния. Бесценна ваша роль в оказании экстренной санитарно-медицинской помощи, тушении лесных пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

Впереди нам предстоит решить множество задач по обновлению парка воздушных судов на внутрирегиональных маршрутах, реконструкции взлётно-посадочных полос в улусах, развитию малой и санитарной авиации.

Спасибо всем, кто связал свою жизнь с авиацией, за добросовестный труд, преданность избранному делу и высочайший профессионализм. Без вас Якутия не имела бы развития!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, покорения новых высот!