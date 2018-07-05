Руководство встретилось с олимпийский чемпионом Виктором Ан

Руководство города Якутска в лице и.о. главы города Дмитрия Садовникова, председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, заместителя главы по социальным вопросам Евдокии Евсиковой и начальника Управления физической культуры и спорта Константина Бурцева встретились с шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Ан.

Именитый чемпион приехал в город Якутск с целью провести мастер-классы для конькобежцев Якутии и семинары для тренеров. Вместе с шестикратным олимпийским чемпионом на встрече были Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, председатель технического комитета Союза конькобежцев России по шорт-треку Сергей Бойцов, член Союза конькобежцев России Виктор Муравьев.

Дмитрий Садовников поблагодарил олимпийца за визит и отметил, что он особенно ценен для юных горожан. «Мы признательны тому, что Виктор нашел время в своем плотном графике и посетил наш город. Живая легенда спорта станет примером для нашего подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни и любви к спорту».

Обращаясь к гостям, Председатель гордумы Александр Саввинов отметил, что в условиях Крайнего Севера, учитывая зрелищность этого вида спорта, шорт-трек имеет большие перспективы развития в республике.

«В нашем регионе шорт-трек начал развиваться сравнительно недавно. Тем не менее, он завоевывает популярность среди детей и молодежи, у нас существует Федерация конькобежного спорта и шорт-трека, наши ребята тренируются и активно участвуют в соревнованиях. Учитывая зрелищность этого вида спорта, шорт-трек имеет широкие перспективы развития у нас в республике. Убежден, что приезд Виктора Ан и руководства Союза конькобежного спорта России послужит развитию этого вида спорта в нашем городе и во всей республике», — сказал он.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, отметил, что строительство нового спортивного ледового комплекса станет большой поддержкой в развитии шорт-трека «Очень порадовало гостеприимство и радушие якутян. Во время мастер-классов, к сожалению, у Виктора не было возможности показать детям всю технику шорт-трека на льду, но, тем не менее, дети остались довольны. Конечно, одна из основных целей нашего визита является поддержка развития шорт-трека в Якутии. Потенциал очень большой, уверен, что здесь много нераскрывшихся звезд. Полагаю, что необходимо построить новый ледовый спортивный объект, или как минимум провести реконструкцию старого, чтобы он мог работать круглый год».

Алексей Юрьевич заявил о готовности оказать поддержку в подготовке и повышении квалификации якутских тренеров, а также в создании специальных программ для спортсменов.

В свою очередь, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан изъявил желание посетить Якутию во второй раз, но только уже зимой.

«Если здесь построят новый каток, я с удовольствием приеду сюда зимой. Хочу испытать на себе, как это в -60 кататься на льду. Я рад, что встретился с детьми и провел урок. Думаю, когда будут созданы все условия для этого спорта, у детей появятся все шансы стать олимпийскими чемпионами» — прокомментировал Виктор Ан.