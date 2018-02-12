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11 февраля 2018, 20:12
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Руководство УФСИН встретилось с представителями правозащитных органов республики

На встрече присутствовали начальник УФСИН Владислав Дзюба, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Денис Пуляевский, Уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева, а также должностные лица отделов и служб УФСИН.

В ходе заседания стороны обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с деятельностью исправительных учреждений УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Главным образом речь шла о развитии производственного сектора исправительных учреждений, роли государственных структур и предпринимательства в решении этих задач, а также создании других условий, необходимых для вовлечения в трудовую деятельность максимального числа трудоспособных осужденных.

Владислав Дзюба отметил, что для повышения трудовой занятости осужденных необходимо совершенствование механизмов частно-государственного партнерства, а также активное подключение к работе по развитию производственно-хозяйственной деятельности пенитенциарных учреждений государственных и муниципальных предприятий. Добавил, что  сотрудничество с УФСИН в сфере закупок товаров, работ и услуг имеет ряд преимуществ, что обусловлено законодательством Российской Федерации. Выгодно сотрудничество с подразделениями УИС и частному предпринимательству. В вопросах организации совместных производств этому способствует многопрофильность исправительных учреждений, наличие свободных производственных площадей, а также широкие трудовые ресурсы.

Было озвучено, что вовлечение осужденных в трудовую деятельность положительно сказывается на их дисциплине и ресоциализации, дает возможность оказывать материальную помощь близким и оплачивать судебные иски, а также создает гарантии благополучной социальной адаптации в обществе после отбытия лишения свободы.

Сардана Гурьева согласилась с тем, что проблему необходимо решать совместными усилиями, развивая взаимодействие с органами государственной власти республики, общественными организациями, привлекая к сотрудничеству крупные государственные предприятия, а также  малый и средний бизнес. Также отметила, что в качестве первого шага необходимо выйти с предложением к Правительству Республики Саха (Якутия) о принятии нормативно-правового акта, предписывающего бюджетным организациям размещать не менее 15 процентов государственного заказа в исправительных учреждениях.

 

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Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
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