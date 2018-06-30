Руководство республики прибыло в Алдан для участия в Ысыахе Олонхо

Сегодня утром в аэропорту города Алдан состоялась церемония встречи почетных гостей Ысыаха Олонхо, который собрал гостей со многих уголков республики, а также из субъектов Дальневосточного федерального округа.

Официальных лиц и почетных гостей: временно исполняющийи обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА, председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателя Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александра ЖИРКОВА, государственного советника Республики Саха (Якутия) Андрея БОРИСОВА, председателя Высшего Совета старейшин (Ытык Субэ) Республики Саха (Якутия) Люлию ГРИГОРЬЕВУ, почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Зою КОРНИЛОВУ встретили глава МР «Алданский район» Северин ПОЗДНЯКОВ, народный депутат республики Александр ДУДНИКОВ, генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий ШИМОХИН, жители района.

По традициям якутского и русского народа гостей угостили кумысом и караваем. Коренные жители алданской земли – представители эвенкийской общины села Хатыстыр совершили обряд приветствия «Чичипкан».



Глава МР «Алданский район» Северин Поздняков поделился с нами тем, что алданцы праздник встречают с приподнятым настроением и хорошая погода радует. Глава района выразил уверенность в том, что радушие и гостеприимство останутся в памяти гостей и участников праздника надолго, а объекты национально-культурного комплекса «Сэвэки» будут долго служить всем жителям Алданского района.

Директор клуба села Хатыстыр Ольга СТАРОСТИНА рассказала о том, что жители села с вдохновением встретили проведение праздника, участвуют во многих мероприятиях, в том числе в церемонии открытия.

В настоящее время проходит торжественное открытие XII Ысыаха Олонхо.

Далее в течение двух дней гостей и участников объединят многочисленные площадки-тюсюлгэ, на которых пройдут конкурсы, соревнования, выставки, концерты и другие мероприятия.

Сегодня вечером состоится традиционная встреча спикера Ил Тумэна Александра Жиркова со сказителями, тойуксутами, запевалами осуохая, кузнецами, народными мастерами.

Завтра, 1 июля, вр.и.о. Айсен Николаев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития МР «Алданский район».

