АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.07.2018, 10:25
Общество
Руководство республики поздравляет с Днем алмазодобывающей промышленности
15.07.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
15.07.2018, 8:12
Культура & Образование
Алданский политехникум: итоги демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
15.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 15 июля 2018
15.07.2018, 0:30
Общество
Сегодня день рождения директора театра, главы и художницы
14.07.2018, 17:36
Финансы
Резонанс
Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает
14.07.2018, 15:50
Красота & Здоровье
Как защитить себя и близких от смога
14.07.2018, 12:21
Происшествия
Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции
14.07.2018, 12:10
Общество
От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»
14.07.2018, 11:45
Республика
Ликвидация последствий паводка – на особом контроле правительства
14.07.2018, 10:02
Политика
В наблюдательный совет АЛРОСА взяли безработного
14.07.2018, 8:18
Политика
Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн
14.07.2018, 8:13
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
14.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
14.07.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения спасателя, артиста и медиамагната
13.07.2018, 22:40
Желток
Фотофакт
Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасилование девушки
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 19:53
Экология
Власти проверяют информацию о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 19:46
Культура & Образование
Проект Якутской ГСХА ВАМ «Вызов»
13.07.2018, 18:00
Общество
Что наручные часы говорят о вашем характере
13.07.2018, 17:47
Столица
Фотофакт
Шла на работу, а попала на ярмарку меда
13.07.2018, 17:34
Общество
В Семейный кодекс внесены изменения
13.07.2018, 17:19
Спорт
Максим Афонин занял второе место на Кубке России
13.07.2018, 17:04
Происшествия
Экстра
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии
13.07.2018, 16:58
Происшествия
Резонанс
СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления
13.07.2018, 16:43
Происшествия
У села Аргахтах уровень воды превысил критическую отметку
13.07.2018, 16:31
Республика
Фотофакт
В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»
13.07.2018, 16:18
Столица
«Битва блогеров» глазами Антона Васильева: Мы не останемся прежними
13.07.2018, 16:14
Происшествия
Резонанс
Осужден «черный застройщик» Сергей Дробот
13.07.2018, 16:09
Общество
Фотофакт
Александр Павлов в Монголии на фоне своего сэргэ
13.07.2018, 16:04
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным
13.07.2018, 15:57
Столица
Александр Саввинов: Мы возродим почет и уважение к человеку труда
13.07.2018, 15:48
Экология
Минэкологии проверяет достоверность информации о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 15:36
Экономика
В Якутске гаражные кооперативы должны более 32 млн рублей за свет и тепло
13.07.2018, 15:21
Экология
Колымана уже не такая игривая
13.07.2018, 15:13
Спорт
Эксклюзив
Странный чемпионат или Обыкновенные чудеса мундиаля
13.07.2018, 15:05
Экономика
Якутии разрешили использовать драгметаллы и камни как залог
13.07.2018, 14:52
Политика
Фотофакт
Пересменка министров
13.07.2018, 14:40
Происшествия
В республике ликвидировано 10 лесных пожаров
13.07.2018, 14:38
Финансы
Названы банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»
13.07.2018, 14:19
Экология
В Якутске в выходные ожидаются дожди
13.07.2018, 14:00
Общество
Популярные мультгерои довели до суда якутских предпринимателей
13.07.2018, 12:52
Общество
В Строительном округе города Якутска открыли детскую площадку
13.07.2018, 12:30
Республика
Промышленные районы: новый вектор развития
13.07.2018, 12:00
Столица
Репортаж
Местное производство: Якутский мед самый вкусный!
13.07.2018, 11:18
Общество
Фотофакт
Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского открыл выставку-панораму
13.07.2018, 10:59
Общество
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола
13.07.2018, 10:27
Желток
Видео
Антон Сафронов из Филиппин поздравил нового министра
13.07.2018, 10:22
Столица
Анонс
Прямой разговор с Евдокией Евсиковой
13.07.2018, 10:21
Происшествия
Руководителю казенного учреждения Якутска объявлен выговор
13.07.2018, 9:59
Республика
ОАО «ЛОРП» возобновило международные рейсы
13.07.2018, 9:31
Республика
Якутия списала госгарантии на 1,8 млрд рублей
13.07.2018, 9:27
Экономика
Анонс
BASCONI: Черная пятница
13.07.2018, 9:23
Общество
Некролог
Скончалась 84-летняя бабушка отремонтировавшая детскую площадку в Якутске
13.07.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
13.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница, 13 июля 2018
13.07.2018, 0:41
Политика
Экстра
Вместо Николая Местникова ЕР выдвинула в Ил Тумэн второй номер
13.07.2018, 0:27
Общество
Некролог
Скончалась создатель Русской общины в Якутии Людмила Медведева
12.07.2018, 23:47
Общество
100 лет назад
Седовласый фельдшер
12.07.2018, 23:42
Общество
Позитив
Первый канал позвонил Антону Васильеву
12.07.2018, 20:00
Столица
Маршрутка № 8 поменяла схему движения
12.07.2018, 19:01
Культура & Образование
Известная художница из Сербии подарила Якутску свою картину
12.07.2018, 18:25
Политика
Эксклюзив
Анатолий Кырджагасов о выдвижении кандидатов от ГП и насущных проблемах политики
12.07.2018, 18:11
Общество
Резонанс
Суд перенес заседание о признании ФК «Якутия» банкротом
12.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Побочные эффекты строгих диет
12.07.2018, 17:57
Общество
Суд по банкротству СПО «Холбос» отложен
12.07.2018, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Мелодисты Якутии ждут Вас!
12.07.2018, 17:50
Общество
Ассоциация представительных органов местного самоуправления республики за выдвижение кандидатом Саввинова
12.07.2018, 17:48
Политика
Фотофакт
В Минсвязи проводили Александра Борисова
Архив новостей
Общество
15 июля 2018, 10:25
50

Руководство республики поздравляет с Днем алмазодобывающей промышленности

Уважаемые ветераны и работники алмазной отрасли Якутии!

Руководство республики поздравляет с профессиональным праздником — Днем алмазодобывающей промышленности!
История становления алмазодобывающей промышленности началась уже после Великой Отечественной войны с открытия первой в стране кимберлитовой трубки «Зарница».
Невозможно переоценить значимость вашего напряженного труда в трескучие зимние морозы, под палящим солнцем якутского лета. Ваш профессионализм, самоотдача и преданность к делу превратили глубокий северный край в сегодняшнюю Якутию, с богатой развитой инфраструктурой, квалифицированными кадрами, прочными внешнеэкономическими связями!
На сегодняшний день компания «АЛРОСА» является лидером отрасли, добывая 95% всех алмазов Российской Федерации, вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие республики и страны в целом, поставляя на мировой рынок алмазы высочайшего ювелирного качества. Социальная политика компании требует особого признания, реализовываются крупные программы с большим объемом финансирования на строительство социальных объектов, жилого фонда, благотворительность и на развитие, поддержку персонала компании.
Руководство республики желает вам осуществления светлых надежд и процветания, новых возможностей в реализации самых смелых жизненных планов, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Пусть поддержка близких, друзей, единомышленников всегда придает Вам силы для плодотворной работы и новых свершений! Крепкого здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим близким!

Источник: Руководство Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
15.07.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
09.07.2018, 0:18
Столица
Эксклюзив
Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз
09.07.2018, 20:17
Республика
Резонанс
Аномальная погода: в Якутске будет побит максимум температур
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасилование девушки
09.07.2018, 20:05
Политика
Экстра
Кадровые назначения врио главы Якутии (новые)
09.07.2018, 15:56
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
12.07.2018, 9:25
Столица
Объявление
АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
15.07.2018

Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)

Резонанс
Финансы
14.07.2018

Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает

Красота & Здоровье
14.07.2018

Как защитить себя и близких от смога

Происшествия
14.07.2018

Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции

Общество
14.07.2018

От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»

Фотофакт
Желток
13.07.2018

Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали

Экстра
Происшествия
13.07.2018

Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасилование девушки

Фотофакт
Столица
13.07.2018

Шла на работу, а попала на ярмарку меда