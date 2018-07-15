Руководство республики поздравляет с Днем алмазодобывающей промышленности

Уважаемые ветераны и работники алмазной отрасли Якутии!

Руководство республики поздравляет с профессиональным праздником — Днем алмазодобывающей промышленности!

История становления алмазодобывающей промышленности началась уже после Великой Отечественной войны с открытия первой в стране кимберлитовой трубки «Зарница».

Невозможно переоценить значимость вашего напряженного труда в трескучие зимние морозы, под палящим солнцем якутского лета. Ваш профессионализм, самоотдача и преданность к делу превратили глубокий северный край в сегодняшнюю Якутию, с богатой развитой инфраструктурой, квалифицированными кадрами, прочными внешнеэкономическими связями!

На сегодняшний день компания «АЛРОСА» является лидером отрасли, добывая 95% всех алмазов Российской Федерации, вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие республики и страны в целом, поставляя на мировой рынок алмазы высочайшего ювелирного качества. Социальная политика компании требует особого признания, реализовываются крупные программы с большим объемом финансирования на строительство социальных объектов, жилого фонда, благотворительность и на развитие, поддержку персонала компании.

Руководство республики желает вам осуществления светлых надежд и процветания, новых возможностей в реализации самых смелых жизненных планов, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Пусть поддержка близких, друзей, единомышленников всегда придает Вам силы для плодотворной работы и новых свершений! Крепкого здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим близким!