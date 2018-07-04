Руководство банка «Таатта» проигнорировало встречу с руководством Якутии и Нацбанка

Руководство банка «Таатта» проигнорировало рабочую встречу по вопросам деятельности банка с и.о. первого заместителя председателя правительства РС (Я) Алексеем Стручковым и представителем Национального банка РС(Я) Центрального Банка РФ, передает корреспондент телеканала «Якутия 24». Встреча должна была состояться сегодня, 4 июля, в Доме правительства РС (Я).

Кроме того, сотрудники банка «Таатта» в Якутске сказали клиентам, чтобы те обратились в страховую компанию, если будет отозвана лицензия у банка.

«Мы были в головном офисе банка «Таатта» по улице Чепалова в Якутске. Клиенты пишут заявления о выдаче денежных средств со своих счетов, но деньги им не выдают. Сотрудники банка сказали, что руководитель находится в командировке в Москве», — сообщила корреспондент телеканала.

На официальном сайте банка опубликовано сообщение:

«Банк «Таатта» АО временно не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей временно не осуществляется, за исключением перечислений средств на текущие счета физических лиц в виде заработной платы, для исполнения обязательств по выданным кредитам физическим лицам, а также со счетов по вкладам(депозитам) физических лиц по истечению срока договора вклада (депозита)».

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что источник, знакомый с ситуацией, рассказал о возможном закрытии банка «Таатта» в связи с банкротством.