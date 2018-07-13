Руководителю казенного учреждения Якутска объявлен выговор

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения гражданами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы ГО «город Якутск», руководителями муниципальных учреждений ГО «город Якутск» законодательства о противодействии коррупции в части своевременности предоставления ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Установлено, что на момент проверки руководителем одного из муниципальных казенных учреждений ГО «город Якутск» в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции», ч. 4 ст. 275 Трудового кодекса РФ не исполнена обязанность по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год .

По данному факту прокуратурой города главе ГО «город Якутск» внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции, которое рассмотрено на Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ГО «город Якутск» и удовлетворено. Руководитель учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.