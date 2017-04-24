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24 апреля 2017, 18:16
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Руководители «ЛОРП» приняли участие в Экспертном совете Ленского бассейна

На днях состоялось совместное заседание Экспертного Совета Ленского бассейна, Правительства  Иркутской области и Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам подготовки внутреннего водного транспорта Ленского бассейна к навигации 2017 года организации завоза грузов.

На заседании были рассмотрены вопросы организации перевозки грузов на реках Ленского бассейна в рамках Северного завоза в предстоящую навигацию, сложившихся гидрометеорологических условиях на территории Ленского бассейна, готовности портовой и железнодорожной инфраструктуры, флота предприятий внутреннего водного транспорта Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки завоза грузов в рамках реализации мероприятий по проекту «Сила Сибири».
По предварительным прогнозам, навигация 2017 года будет проходить в условиях низкой водности, в связи с чем, участниками совещания было принято решение произвести основной завоз грузов в начальный период навигации.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, начальник коммерческого управления Марина Курбатова, начальник службы нефтеперевозок Анатолий Ляпунов.

В своем выступлении первый заместитель Генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Емельянов отметил, что ОАО «ЛОРП» под руководством Сергея Ларионова, является стратегическим перевозчиком, обеспечивающим завоз грузов для нужд жизнедеятельности населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Пароходство включено в перечень системообразующих предприятий РС (Я). В навигацию 2017 года флот ОАО «ЛОРП» планирует перевезти на 5% больше грузов, чем в прошлом году. Наряду с общей информацией, были озвучены виды и количество флота, которые будут задействованы в перевозке стратегических грузов. В заключении, Сергей Емельянов поставил вопросы об исключении непроизводительных простоев флота в пунктах погрузки и выгрузки, и необходимости предоставления перевозчикам разрешения на использование диспетчерской информации.

Напомним, начиная с 2013 года, навигация проходит в условиях сложной гидрологической обстановки, связанной с мелководьем на Верхней Лене. В последние два года наблюдается увеличение продолжительности меженного периода. В 2013 и 2014 годах снижение уровней воды ниже проектных отметок фиксировалось вначале августа, а в навигацию 2016 года  — 21 июня. Кроме низких уровней воды активность судоходства значительно снижает задымленность водных путей от лесных пожаров. Данные негативные факторы приводят к уменьшению загрузки судов и как следствие существенно увеличивают стоимость водного фрахта.

По прогнозам, навигация 2017 года по уровням воды в реке Лена будет примерно на уровне 2016 года. В связи с этим, необходимо качественно подготовиться всем организациям Осетровско-ленского транспортного узла к работе в предстоящий навигационный период. Слаженная и конструктивная работа всех участников программы Северного завоза позволит решить поставленные задачи и достичь намеченной цели.

Решением расширенного заседания будут рассмотрены доклады всех участников и приняты меры по устранению озвученных недостатков , а также меры для обеспечения бесперебойных грузоперевозок в Ленском бассейне.

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Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП».
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