Руководитель «Трезвой России» призвал Генпрокуратуру РФ разобраться в пьяном дебоше Юрия Садовникова

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит Генеральную прокуратуру РФ разобраться в деле якутского депутата «Единой России» Юрия Садовникова, который устроил пьяный дебош.

В СМИ появилась информация, что пьяный депутат ворвался в номер отеля поселка Усть-Нера, где перед рейсом отдыхали пилоты и потребовал с ним выпить. Лётчики были вынуждены вызвать полицию, после чего Садовникова забрали в участок.

«Считаю, что правонарушителей такого уровня как депутаты необходимо наказывать по всей строгости закона. Для представителя общественности это неприемлемое поведение, за которое он должен понести ответственность в полной мере», — отметил Хамзаев.

В своём обращении он просит Генерального прокурора взять это дело на контроль и сделать расследование максимально публичным.

Ещё одно обращение Султан Хамзаев направил руководителю «Единой России» с просьбой исключить депутата из партии.

«Такие депутаты являются позором партии и недостойны представлять интересы нашего общества», — считает Хамзаев.

Он также подчеркнул, что будет держать расследование дела якутского депутата на общественном контроле.