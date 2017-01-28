Руководитель Следкома Якутии: Отмечается рост преступности в Якутске и Арктике

27 января 2017 года, состоялось расширенное заседание коллегии Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), посвященное итогам работы следственных органов за 2016 год и задачам на 2017 год. Заседание провёл руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике, генерал-майор юстиции Олег МЕЗРИН.

В работе коллегии приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА, председатель Верховного суда Якутии Людмила ГОРЕВА, заместитель министра внутренних дел по Якутии Константин НЕУСТРОЕВ, заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) Борис САМОЙЛЕНКО, врио начальника УФСБ России по РС (Я) Антон ВАХРАМЕЕВ, руководитель управления при главе РС (Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан ДАВЫДОВ, уполномоченный по правам человекав РС(Я) Алексей ЕФИМОВ, член общественного совета Следственного управления Следственного комитета РФ по РС(Я) Вильям ИВАНОВ, также руководители районных следственных отделов, сотрудники Следственного управления.

Руководитель следственного управления СК РФ по РС(Я) Олег Мезрин дал объективную и принципиальную оценку результатов работы ведомства.

По его словам, состояние преступности за отчетный период в республике характеризуется ростом преступлений на 4,5%, чем в прошлом году. Наибольший прирост преступности наблюдается в столице республики. Резкий рост (в пределах 40-70%) уровня преступности произошел в арктических районах.

Вместе с тем, как результат профилактической деятельности правоохранительных органов, было отмечено то, что сохранилась тенденция к сокращению тяжких и особо тяжких преступлений. Так, с 91 до 73 или на 20% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Преступления против собственности по-прежнему составляют половину всех совершаемых преступлений. Их общее количество возросло на 10,5%.

Уровень вырос за счет повышения количества преступлений средней и небольшой тяжести. Повысилось общее количество краж, мошенничеств, вымогательств. На 27% возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и убийств. Наибольший прирост преступлений данной категории произошел в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта (более чем в три раза: с 379 до 1226).

В прошлом году в результате слаженной работы следователей управления и оперативных подразделений МВД республики были раскрыты совершённые в условиях неочевидности ряд убийств двух и более лиц в Ленском, Хангаласском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Верхоянском районах.

Следователями окончено производством 1147 уголовных дел. Количество оконченных уголовных дел увеличилось в 5 следственных отделах, наиболее значительно — в Чурапчинском МСО и СО по Олекминскому району. Надлежащее качество следствия обеспечили руководители Нюрбинского, Восточно-Якутского, Верхоянского, Колымского, Арктического, Заполярного МСО.

По-прежнему значимым направлением деятельности следственного управления является защита детей от преступных посягательств. В прошлом году продолжилась наметившаяся в 2015 году динамика по снижению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Их количество уменьшилось на 38,3 % (с 964 до 595).

Далее выступила вице-спикер Ил Тумэна Ольга Балабкина. Парламентарий отметила, что взаимодействие между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) как с законодательным органом государственной власти и Следственным управлением Следственного комитета РФ по РС(Я) осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.

В своем выступлении она акцентировала внимание на особо значимых мероприятиях, прошедших в 2016 году. В частности, вице-спикер Ил Тумэна отметила период подготовки и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в Республике Саха (Якутия) 18 сентября 2016 года. В течение всей предвыборной кампании работа правоохранительных органов осуществлялась в усиленном режиме, особое внимание уделялось во время подсчета голосов на выборах в Госдуму.

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина отметила, что в парламенте республики большое значение придается работе следственного управления по региону, на практике реализующего принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.

«Ил Тумэн намерен продолжать взаимодействие со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), — сказала Ольга Валерьевна. – Прежде всего, это совместная деятельность по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. Тревогу вызывают преступления, связанные с наездами на пешеходов и с гибелью несовершеннолетних на дорогах города Якутска. В связи с этим в Госсобрании состоялись парламентские слушания и круглые столы».

Кроме того, парламентарий обратила внимание на принятие дополнительных мер по повышению безопасности детей во время отдыха в летних лагерях. В конце 2016 года Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья.

Напомним, законопроект был разработан сенаторами и депутатами после трагедии, произошедшей минувшим летом в Карелии на Сямозере, где утонули дети. Он уточняет понятие «организации отдыха детей и их оздоровления».

Такими считаются «организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления».

Кроме того, закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.

Также вице-спикер указала на необходимость совместной деятельности по устранению возникших сомнений относительно наличия (отсутствия) фактов невыплаты заработной платы. Вместе с тем, Ольга Валерьевна акцентировала внимание вопросам использования национального языка в уголовном процессе, так как в полной мере не удается соблюдать.

Согласно Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации» все стадии производства (предварительное расследование и рассмотрение дела в суде) должны вестись с соблюдением конституционного права каждого пользоваться родным языком. Это право не предусматривает каких-либо исключений и не должно зависеть от усмотрения следователя или судьи. Все судьи обязаны знать язык, на котором ведется судопроизводство в регионе их юрисдикции. Это требование в равной мере относится как к профессиональным судьям, так и к присяжным, народным и арбитражным заседателям, которые освобождаются от участия в заседании, если они не владеют языком данного судебного процесса.

В завершение выступления вице-спикер парламента республики Ольга Балабкина сообщила, что депутатский корпус будет уделять внимание в 2017 году вопросам последовательного совершенствования правовых актов в сфере антикоррупционного законодательства, повышения эффективности нормативной базы, направленной на профилактику правонарушений и обеспечение общественного порядка.

От имени депутатского корпуса заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Яктуия) выразила признательность всем сотрудникам Следственного управления СК РФ по РС(Я) за добросовестную службу и самоотверженное служение Закону.

Руководитель следственного управления СК РФ по РС(Я) Олег Мезрин добавил, что в 2016 году на XXI (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) был принят проект республиканского закона «Об ответственном родительстве». По его словам, действующий законопроект способствует положительной динамике по обеспечению правопорядка.

В этот день особо отличившимся сотрудникам Следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии были вручены награды.

