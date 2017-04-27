Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности

«Про МЕЗРИНА хотели сохранить в тайне, но ведь нашелся же стукач, слил в СМИ», — негодует наш информированный источник, и соглашается, что раз так, можно и рассказать другие подробности.

Сегодня News.Ykt.Ru со ссылкой на свой источник сообщил, что служебная проверка, проведенная в Управлении СК РФ по Якутии, вскрыла ряд нарушений. В итоге в отношении руководителя отдела кадров Артема ДЬЯКОНОВА возбуждено уголовное дело. А Олег Мезрин подал рапорт об отставке.

По информации их источника, Дьяконову вменяют злоупотребление служебными полномочиями — оформление премий на сотрудников, до которых деньги так и не доходили. Также проверяющих заинтересовало, откуда у Дьяконова Toyota Land Cruiser», — рассказал News.Ykt.Ru источник.

Другой осведомлённый собеседник сообщил, что Артему Дьяконову вменяют обвинение по 26 эпизодам.

У SakhaLife новые подробности от собственного осведомленного источника. По его данным, информацию по Мезрину планировали держать в секрете до конца мая. В марте в Следкоме Якутии прошла еще одна проверка, оставшаяся неизвестной СМИ.

«Мартовская проверка нашла явные нарушения. В итоге 14 апреля 2017 года Олег Мезрин подал рапорт о выходе в запас по выслуге лет. И пока рассматривается его рапорт, с 17 апреля ушел в очередной отпуск. Его отпуск заканчивается 28 мая. Решат ли его вопрос после майских праздников – видно будет. Если не успеют – Мезрин выйдет на работу и будет ждать указа президента и приказа БАСТРЫКИНА», — сообщает наш источник.

И пока готовился материал, источник сообщил, что уже установлено, кто слил информацию в СМИ…

СПРАВКА

Ф.И.О.: Мезрин Олег Александрович

Должность: Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РС (Я)

Год рождения: 1969

Место рождения: г. Киров Кировской области

Образование: высшее юридическое, в 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию

Специальность по образованию: юриспруденция

Работа в прошлом

1986 – 1987 г.г.– студент Кировского политехнического института, г. Киров Кировской области

1987 – 1989 г.г.- служба в рядах Советской Армии, г. Краснокаменск Читинской области

1989 – 1995 г.г.- учеба в Уральской государственной юридической академии, г. Екатеринбург

1994 – 1995 г.г.- следователь прокуратуры г. Киров Кировской области

1995 – 1996 г.г. — следователь прокуратуры Ленинского района г. Кирова Кировской области

1996 – 1997 г.г.- следователь следственного отдела прокуратуры г. Кирова Кировской области

1997 – 1998 г.г. — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области

1998 – 2001 г.г. — старший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области

2001 — 2002 г.г. — заместитель прокурора Ленинского района г. Кирова Кировской области

2002 – 2003 г.г.- начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области

2003 — 2004 г.г.- начальник отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры следственного управления прокуратуры Кировской области

2004 – 2005 г.г. — прокурор Ленинского района г. Кирова Кировской области

2005 – 2007 г.г. — заместитель прокурора Республики Саха (Якутия)

2007 — 2011 г. г. — руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

с 2011 по наст. время — руководитель следственного управления Следственного комитета Российскй Федерации по Республике Саха (Якутия)