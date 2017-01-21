Руководитель разъяснила слова о бруцеллезе среди оленеводов в Якутии

Руководитель департамента ветеринарии Якутии Лариса Макарова дополнительно прокомментировала для ЯСИА свои слова о необходимости проведения проверок среди оленеводов республики на предмет заражения бруцеллезом.

«Благодаря плановой работе специалистов ветеринарной службы наша республика оздоровлена от бруцеллеза крупного рогатого скота еще в 1988 году, в то время как по России за прошлый год эта болезнь зарегистрирована в 455 неблагополучных пунктах в 30 регионах. Что касается бруцеллеза оленей, то республика неблагополучна в этом плане с 1955 года», — объяснила Лариса Макарова.

На данный момент, по её словам, в республике исследовано на бруцеллез 95 052 оленя, что составляет 62% от их общего поголовья. Из них выявлено 115 больных животных (0,12 % от исследованного поголовья северных оленей). По сравнению с прошлым годом, инфицированность домашних оленей бруцеллезом по республике уменьшилась в 3,9 раза.

При этом руководитель департамента отметила, что бруцеллез является хроническим инфекционным заболеванием, общим для человека и животных. К группе повышенного риска заражения бруцеллезом относятся оленеводы, ветеринарные специалисты, рабочие по переработке сырья оленеводства, чумработники. Для ветеринарных специалистов данный диагноз относится к профессиональным заболеваниям. «Сейчас на учете состоят 65 ветеринарных специалистов, у которых диагноз был поставлен еще 1980-1990-х годах. Так как это хроническое заболевание, то клинические признаки бруцеллеза — полиартриты, бурситы, тендовагиниты, могут проявляться до четырех и более месяцев после заражения. Именно поэтому я акцентировала внимание, что Роспотребназору необходимо обратить внимание на эту ситуацию и активизировать исследование людей, относящихся к группе риска. Особенно это касается оленеводов и чумработников, которые имеют непосредственный контакт с больными оленями», — подчеркнула Лариса Макарова.

«Необходимо выезжать в стада и исследовать людей на месте, так как клинические признаки болезней суставов могут быть не только незаразной этиологии, но и инфекционной, в том числе и от бруцеллеза. Так как исследования среди оленеводов на бруцеллез проводятся на недостаточном уровне в последние годы, то точной статистики по группе людей, имеющих повышенный риск заражения бруцеллезом, нет», — резюмировала собеседник агентства.