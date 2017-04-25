Руководитель оштрафован на 40 тысяч рублей за игнор запроса конкурсного управляющего

Прокуратура г.Якутска, рассмотрев обращение конкурсного управляющего, обратилась в суд с заявлением о привлечении генерального директора ОАО «Сахаплемобъединение» к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.13 КоАП РФ, за несвоевременное представление конкурсному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей.

Установлено, что в октябре 2016 года конкурсный управляющий направил в ОАО «Сахаплемобъединение» запрос о предоставлении в течении 7 дней с даты получения запроса заверенной копии договора с АО «Росагролизинг». Поскольку в установленный срок запрос не был исполнен, управляющий обратился с заявлением в прокуратуру.

В ходе проверки представитель акционерного общества пояснил, что документы не были представлены в связи с нахождением генерального директора в командировке.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) пришел к выводу, что объективных причин, не позволивших исполнить запрос, не имеется, и привлек генерального директора ОАО «Сахаплемобъединение» к административной ответственности в виде штрафа в размере 40000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.