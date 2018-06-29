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Политика
29 июня 2018, 14:58
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Руководитель Минвостокразвития ознакомился с ходом строительства СОШ №35 в Якутске

Сегодня, 29 июня, врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вместе с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром КОЗЛОВЫМ посетили строительную площадку инклюзивной школы №35 в 23 квартале города Якутска.

Строительство современной трехэтажной школы на 250 учебных мест общей площадью 2 900 кв. м. ведется с опережением графика. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%, полностью завершены монолитные работы, сейчас строители приступили к внутренней отделке помещений и фасадным работам.

Врио главы Якутии Айсен Николаев отметил, что особенностью школы №35 станет то, что здесь будут учиться дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: «Здание школы было специально спроектировано с учетом всех требований для организации учебного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы здесь им было максимально уютно и комфортно. Школу мы запланировали ввести до конца 2018 года. Уверен, что строители  приложат все усилия, чтобы дети начали второе полугодие в здании новой школы».

По информации министра архитектуры и строительного комплекса республики Веры КУЗАКОВОЙ, общее финансирование строительства школы составляет порядка 384 млн. рублей, из них 350 млн. рублей это средства из федерального бюджета.

Руководитель Минвостокразвития Александр Козлов отметил, что завершение строительства инклюзивной школы является одной из приоритетных задач местных властей и обещал поддержку в данном вопросе. Он также напомнил, что в целях оперативного решения вопроса с доведением средств финансирования непосредственно исполнителям, необходимо решить ряд организационных вопросов. «Нам необходимо ускорить процесс заключения соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и Минвостокразвития РФ. Что позволит в оперативном порядке довести федеральные средства до республики», — сказал Александр Козлов.

Параллельно Минстроем республики подготовлен проект соглашения между профильным министерством, как основным распорядителем бюджетных средств и исполнителем — городским округом «город Якутск». Данный документ будет подписан сразу же после подписания головного соглашения.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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