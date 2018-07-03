Руководитель группы компаний «Паритет» Василий Суховерхов – о величии народных традиций

Для многих в республике решение о проведении Ысыаха Олонхо в промышленном Алдане поначалу воспринималось минимум как ошибка. Тем не менее весь Алданский район, все население принимало участие в подготовке и проведении республиканского мероприятия, в основе которых лежат народные традиции. Отрадно, что республика показала традиции и культуру своего многонационального народа – на Ысыахе Олонхо звучало и якутское олонхо, и эвенский нимкан, и русская былина и нимнгакан эвенков.

Два дня в культурно-этнографическом комплексе «Сэвеки» пролетели как две минуты – при этом каждая минута, каждая секунда проведения ысыаха были пропитаны динамикой, величавостью народных сказаний, мощью боотуров, красотой произведений народного искусства – состоялся воистину народный праздник, который, отвергая весь скепсис недоброжелателей, послужил сплочению всех народов Якутии, а Алданский район представил радушным и гостеприимным. Руководство республики не могло не отметить этот факт. Исполняющий обязанности Главы республики Айсен НИКОЛАЕВ сравнил Олонхо с древом, и на этом древе появилась новая цветущая ветвь – алданская, за которую он поблагодарил все население Алданского района, признав величие и красоту прошлого, настоящего и будущего золотого Алдана, подчеркнув значение района не только как района добывающей отрасли, но и транспортной составляющей региона.

Александр Жирков, Председатель Госсобрания республики, обращаясь к собравшимся на ысыахе, выразил мнение, что двенадцатый по счету Ысыах Олонхо войдет в историю культуры нашей республики как одно из самых знаменательных и удачных по организации, числу гостей, богатству содержания.

Да, и спортивные соревнования лучших спортсменов, и программа народных мастеров, и культурные мероприятия народных сказителей – составляющие праздника были прекрасны, но я хотел бы подчеркнуть величие двух церемоний – открытия и закрытия, замечательную режиссуру представлений, прекрасные природные декорации Алдана – все это много времени еще будет перед глазами алданцев, как моменты праздника, к которому был причастен весь район.

Важно, передав эстафету Ысыаха Олонхо Намскому улусу, сохранить и развить наработанное в нашем комплексе Сэвеки, с уважением и почтением отнесясь к месту проведения замечательного праздника, прошедшего в нашем районе.

Я очень рад, что наша группа компаний «Паритет», вовлеченная в масштабное дорожное, промышленное и гражданское строительство в Алданском районе, весь наш коллектив внес посильную лепту в подготовку и проведение великого праздника единения народов Якутии!