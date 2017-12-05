Руководитель банковского отделения в Моме похитила более полутора миллионов рублей

Прокурор Момского района направил в суд уголовное дело в отношении банковского сотрудника.

Прокурор Момского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы с. Хонуу. Она обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием должностного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем Момского отделения одного из банковских учреждений, похитила из банкомата путем присвоения 516 000 рублей, впоследствии похитила путем присвоения 1 000 000 рублей из вверенных ей денежных средств банковского учреждения.

В ходе предварительного расследования женщина признала вину, раскаялась в содеянном, вернула часть похищенных денежных средств.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.