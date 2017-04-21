Руководитель администрации президента РФ принял главу Якутии

В Москве состоялась ранее запланированная рабочая встреча Егора БОРИСОВА с руководителем Администрации президента РФ Антоном ВАЙНО. Глава республики рассказал о ситуации в регионе. В Якутии отмечена позитивная динамика по основным социально-экономическим показателям, политическая стабильность, сообщается на персональном сайте главы республики.

Антон Вайно высоко оценил евразийские инициативы республики, озвученные 13 марта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ. В частности, напомним, по предложению Егора Борисова, планируется строительство Международного центра эпоса евразийских народов в Якутске и Евразийского культурного центра в Москве. В июне ожидается приезд в столицу республики генерального директора ЮНЕСКО Ирины БОКОВОЙ.

В рамках беседы Антон Вайно сказал о необходимости расширения межрегионального евразийского сотрудничества в субъектах РФ с учетом богатого опыта Республики Саха (Якутия).

На встрече также обсуждались вопросы внутренней политики. Глава региона доложил о ходе подготовки к выборам органов местной власти в сентябре этого года. Как заявил Борисов, в республике внимательно относятся к каждому этапу и сделают все, чтобы выборы прошли максимально открыто и демократично.

Кроме того, глава Якутии проинформировал руководителя Администрации президента РФ о ходе строительстве пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Республика настаивает на смене генподрядчика стройки из-за неисполнения им принятых обязательств и уже выходила с этим вопросом на Минтранс России и Правительство РФ. Для его решения требуется определенное содействие федеральных органов власти.

В заключение Егор Борисов пригласил Антона Вайно принять участие в программе Дней Республики Саха (Якутия) в Москве, в декабре этого года. Они станут составной частью празднования 385-летия вхождения Якутии в состав России. На республиканском и федеральном уровне определен перечень мероприятий, посвященных этой юбилейной дате.