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17 апреля 2017, 14:15
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Рукописи не горят! Обнаружены ноты первого якутского композитора Марка Жиркова

Год 125-летия первого профессионального композитора Якутии Марка ЖИРКОВА ознаменовался сенсационной находкой — жительница г.Якутска Наталья КИРИЛЛИНА, обустраивая дачу, обнаружила старинные нотные рукописи выдающегося классика, сообщает НВК САХА.

Наталья Кириллина приобрела дачу на Хатын-Юряхе три года назад. Как оказалось, бывшими хозяевами дачи были родственники известного в Якутии врача-фтизиахирурга Григория КОКШАРСКОГО. Новая хозяйка только сейчас, обустраивая дачу, случайно в старом сундуке обнаружила пожелтевшие нотные рукописи.
Об авторстве рукописей свидетельствует дарственная надпись самого Марка Жиркова. Также почерк основоположника якутской музыкальной культуры признал председатель Союза композиторов РС(Я) Кирилл ГЕРАСИМОВ.
Известно, что врач Григорий Кокшарский очень хорошо пел и даже исполнял в годы войны в спектакле «Майская ночь» партию Левко. По рассказам очевидцев, у них в доме устраивались певческие вечера, на одном из которых, по всей видимости, и была подарена рукопись с шестью песнями Марка Жиркова.
В канун 125-летия выдающегося композитора готовится к изданию собрание сочинений, 4 тома из которых увидят свет в этом году. И эта находка, как будто знак, что неизвестных страниц музыкальной культуры еще много и надо сохранить их для будущих поколений, пока рукописи безвозвратно не истлели.

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Источник: Туйаара ФИЛИППОВА, НВК "Саха".
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