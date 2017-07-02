Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017

News.ykt.ru в своей статье http://news.ykt.ru/article/59013 пишет:

Прошедший в Вилюйском районе ысыах Олонхо посетило множество гостей, на организацию праздника и постройку этнообъектов были направлены десятки миллионов рублей.

К сожалению, одно из главных мест посещения — трибуна Аал Луук Мас сломалась после первого же ысыаха. «При обрушении лестницы моя свекровь сломала спину и теперь лежит в больнице, сначала требуют миллионы у государства, а потом строят так, что на соплях все держится», — поделилась мнением одна из посетителей ысыаха Олонхо.

Напомним, до проведения самого праздника на территории случилось еще одно ЧП — сгорела ураса, стоимость которой составила 4 миллиона рублей. Отметим, что Ил Дархан ысыах Олонхо посещать не стал, во время проведения мероприятия он находился в горном улусе.