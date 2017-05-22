РСК «Стерх»: Позаботьтесь о летнем отдыхе детей и выиграйте LandCruiserPrado!

Ваш ребенок поедет на море, в лагерь или на природу? Оформите для него страховку от несчастных случаев в страховой компании «Стерх» и будьте спокойны!

В качестве бонуса от РСК «Стерх» вы получите купон на розыгрыш призов нового LandCruiserPrado, квадроцикла, Айфона 7, бытовой и цифровой техники! Розыгрыш призов состоится 7 июля в селе Верхневилюйск во время XX-й Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Куда бы вы ни отправили своих детей отдыхать: будь это туристическая поездка или детский лагерь, в любом случае вам нужна будет страховка от несчастных случаев. Ее наличие – одно из обязательных требований всех организаций, принимающих детей на летний отдых.

Ведь дети очень активно ведут себя в любом возрасте. Родители не в состоянии круглосуточно контролировать передвижения своего ребенка, поэтому при определенных обстоятельствах чадо может быть подвержено травматизму. Особенно актуальным становится этот вопрос в дни школьных каникул. Чтобы максимально обезопасить своего ребенка целесообразно оформить полис страхования от несчастных случаев страхования. В программах страхования могут участвовать дети, которые на момент подписания договора не достигли совершеннолетия, то есть 18-ти лет.

Отметим, что 26 мая в столичном Дворце детства в г. Якутске с 14 до 16 часов состоится фестиваль «Собери свое лето», организатором которого выступает Центр занятости населения города Якутска, приуроченный ко Дню доброты без границ.

Здесь на площадке, где будут собраны актуальные летние предложения о досуге и отдыхе детей в лагерях дневного пребывания и образовательных курсах, можно сразу на месте оформить полис страхования детей от несчастного случая от АО РСК «Стерх».

Также программа мероприятия предусматривает встречи с работодателями, имеющими вакантные места для несовершеннолетних, консультации по выбору профессии и вопросам трудового законодательства.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г