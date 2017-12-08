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8 декабря 2017, 11:35
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РСХБ запустил сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир»

РСХБ в числе первых финансовых учреждений предложил своим клиентам – держателям карт «Мир» возможность воспользоваться платёжным сервисом Samsung Pay.

Теперь владельцы карт «Мир» Россельхозбанка могут совершать покупки с помощью смартфонов Samsung Galaxy практически во всех торговых точках, принимающих банковские карты МИР. Проект реализован совместно с Национальной Системой Платежных Карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»).

Кроме того, в поддержку сервиса Samsung Pay с 1 декабря 2017 года Банк запустил специальную акцию, в рамках которой участникам программы лояльности «Урожай» начисляются двойные бонусные баллы за операции оплаты с использованием Samsung Pay. Акция действует по 28 февраля 2018 года включительно.

«В текущем году мы внедрили все основные мобильные платежные сервисы для держателей международных банковских карт Россельхозбанка. Теперь мы расширяем доступ к данным сервисам за счет реализации технологии Samsung Pay для держателей карт национальной платежной системы «Мир». Внедрение подобных решений не только повышает уровень удобства и безопасности использования платежных средств, но и меняет представление о Россельхозбанке – оставаясь ключевым финансовым партнером аграриев, Банк активно развивает и другие направления, в частности, высокотехнологичные продукты и услуги карточного и розничного бизнеса», – отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

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Источник: Догордурова Татьяна, главный специалист общественных связей Якутского регионального филиала АО "Россельхозбанк"
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