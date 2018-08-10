РСХБ увеличил кредитование сезонных работ на 20%

В январе-июле 2018 года Россельхозбанк направил на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 192 млрд рублей, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них 43 млрд рублей было выдано субъектам малого и среднего предпринимательства.

РСХБ уверенно удерживает лидерскую позицию на российском рынке финансирования сезонных работ и стабильно удовлетворяет платежеспособный спрос сельхозпроизводителей на данные цели. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Единственным акционером Банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).