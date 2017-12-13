РСХБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов

Россельхозбанк объявляет об изменении условий рефинансирования потребительских кредитов. В частности, теперь по условиям продукта можно получить кредит до 3 млн рублей на срок до 7 лет без обеспечения и объединить до 3 кредитов разных банков в один.

Для удобства клиентов Банк расширил цели использования кредита – появилась возможность рефинансировать не только действующие потребительские займы, но также автокредиты и задолженности по кредитным картам. Часть кредита можно направить не только на цели рефинансирования, но и получить наличными, и потратить их на любые цели.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.