РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ

По итогам I полугодия 2018 года портфель привлеченных средств Россельхозбанка по направлению малого и среднего бизнеса превысил 257 млрд рублей. Прирост показателя по сравнению с аналогичной датой

2017 года составил 33%.

Банк предлагает широкую линейку депозитов для размещения временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой. Гибкие условия программ предусматривают возможности периодического получения процентов, пополнения счета и совершения расходных операций.

РСХБ продолжает работу по совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, продолжая демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.