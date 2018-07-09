АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
33
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.07.2018, 12:39
Общество
Фотофакт
Экскурсия по объектам АК «Железные дороги Якутии»
09.07.2018, 12:36
Республика
Резонанс
Аномальная погода: в Якутске будет побит максимум температур
09.07.2018, 11:48
Происшествия
Фотофакт
Паводок 2018: в Якутии подтоплено 2 села
09.07.2018, 11:36
Финансы
РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ
09.07.2018, 11:29
Столица
Объявление
АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого
09.07.2018, 11:18
Экология
Самолет Бе-200 ЧС МЧС России продолжает работу в Намском улусе
09.07.2018, 11:01
Происшествия
Резонанс
Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в банке Татта
09.07.2018, 10:51
Столица
АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»
09.07.2018, 10:50
Экология
В Якутск пришел дым от лесных пожаров в соседнем районе
09.07.2018, 10:37
Происшествия
Экстра
Арестован директор «Ленатурфлота»
09.07.2018, 10:04
Экология
Рекомендации МЧС: что делать при задымлении в населенном пункте
09.07.2018, 9:50
Экономика
10 июля в селе Тулагино будет работать выездная касса Энергосбыта
09.07.2018, 9:38
Политика
Резонанс
Предварительные итоги праймериз «ЕР» (обновлено)
09.07.2018, 9:15
Республика
Ассоциация строителей АЯМ готовится к отопительному сезону
09.07.2018, 8:57
Республика
Прокуратура республики проведет форум по лесным пожарам
09.07.2018, 8:55
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
09.07.2018, 7:27
Столица
Прогноз погоды в Якутске на понедельник
09.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 9 июля 2018
09.07.2018, 0:26
Общество
Сегодня день рождения депутата и поэта
09.07.2018, 0:18
Столица
Эксклюзив
Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз
08.07.2018, 20:57
Столица
В Якутске закрылись счетные участки для голосования
08.07.2018, 20:03
Желток
Фотофакт
Фото якутского министра в одной пижаме 😍
08.07.2018, 19:53
Лонгрид
Фотофакт
Команда Якутска голосует на праймериз!
08.07.2018, 19:05
Политика
В Якутске начала работу народная приемная Айсена Николаева
08.07.2018, 17:18
Происшествия
Экстра
Официально: Арестован гендиректор аэропорта
08.07.2018, 17:10
Экономика
Новому руководству не досталось наград на 20-летие «Алмазов Анабара»
08.07.2018, 16:56
Столица
Александр Подголов: Наше будущее и наш выбор зависят только от нас
08.07.2018, 16:54
Столица
Сахамин Афанасьев: Жители столицы выбирают кандидата от партии на выборы главы столицы
08.07.2018, 16:52
Столица
Молодёжь Якутска выбирает свое будущее
08.07.2018, 16:48
Столица
Фотофакт
ОНИ ЗА #СанСаныча: на праймериз голосуют известные якутяне
08.07.2018, 16:41
Столица
Праймериз: Ирина Высоких сделала свой выбор!
08.07.2018, 16:39
Столица
Праймериз в Якутске: Первое совместное решение молодой семьи
08.07.2018, 16:33
Общество
Эксклюзив
Почему Матвей Евсеев спонсировал ысыах Сунтарского землячества
08.07.2018, 15:34
Столица
Семья Петровых проголосовала за процветание Якутска
08.07.2018, 15:30
Желток
Фотофакт
Айсена Николаева оригинально поздравили с Днем семьи, любви и верности
08.07.2018, 15:16
Столица
В День семьи, любви и верности горожане делают важный выбор
08.07.2018, 15:08
Республика
Фотофакт
Сунтарское землячество отметило свой ысыах
08.07.2018, 14:36
Красота & Здоровье
Горожан приглашают на Ярмарки здоровья
08.07.2018, 14:16
Красота & Здоровье
Владимир Солодов совершил объезд объектов здравоохранения
08.07.2018, 14:13
Политика
Праймериз: Личный пример «Изумрудной» семьи  
08.07.2018, 14:10
Происшествия
Резонанс
Осторожно: в понедельник в Якутске аномальная жара!
08.07.2018, 14:09
Общество
Резонанс
Якутяне объединяются в поддержку Николая Местникова
08.07.2018, 12:45
Общество
Неравнодушные горожане активно участвуют в выборе кандидатов
08.07.2018, 12:39
Политика
Экстра
Обращение Николая Местникова к якутянам
08.07.2018, 11:43
Политика
Праймериз: Работники образования голосуют за развитие Якутска
08.07.2018, 11:41
Республика
В «Единой России» уверены, что проектное финансирование позволит защитить интересы граждан
08.07.2018, 10:58
Общество
День Петра и Февронии 2018: приметы, традиции, как праздновать День семьи, любви и верности
08.07.2018, 10:21
Политика
Фотофакт
Александр Саввинов: «Кандидата должны определить горожане»
08.07.2018, 9:27
Культура & Образование
За мечтой в АГИКИ
08.07.2018, 9:20
Политика
Праймериз ЕР на выборы мэра Якутска: открылись участки для голосования
08.07.2018, 9:13
Общество
Лига отцов Якутии: с Всероссийским Днем семьи, любви и верности!
08.07.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
08.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 8 июля 2018
08.07.2018, 0:13
Общество
Сегодня день рождения медиа-магната и депутата
07.07.2018, 22:00
Общество
Якутяне проводили в последний путь выдающегося государственного деятеля
07.07.2018, 21:42
Происшествия
Якутянин задержан на границе Бурятии и Монголии с крупной партией контрабанды
07.07.2018, 15:48
Желток
Видео
Стиль жизни: девушка против собачки
07.07.2018, 15:43
Желток
Эксклюзив
Скромный министр
07.07.2018, 14:18
Общество
Эксклюзив
Якутский фотограф Алексей Васильев в июльском номере «National Geografic Россия»
07.07.2018, 13:55
Республика
Фотофакт
Как якутяне ловят рыбу на мостике через Тюкян
07.07.2018, 13:35
Республика
Видео
Ысыах Олонхо-2018 в Алдане
07.07.2018, 13:31
Общество
На V съезде эвенков России делегация из Якутии самая многочисленная
07.07.2018, 12:46
Красота & Здоровье
Хирургия одного дня — прорыв за прорывом!
07.07.2018, 12:45
Республика
Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме 
07.07.2018, 12:11
Экономика
Айсен Николаев провел совещание по развитию авиатранспортного комплекса республики
07.07.2018, 11:43
Происшествия
Экстра
Дело Местникова: «Взяткодательницы» вели в аэропорту Якутска незаконную предпринимательскую деятельность?
07.07.2018, 10:53
Столица
К осени новый водозабор Якутска будет готов к запуску
07.07.2018, 8:44
Красота & Здоровье
Сенсация
Впервые в Якутии выполнены пересадки сердца, печени и почек!
07.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 7 июля 2018
07.07.2018, 2:47
Происшествия
Эксклюзив
Николай Местников будет этапирован в Иркутск — источник
07.07.2018, 0:12
Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителя
06.07.2018, 22:37
Происшествия
Экстра
Задержание гендиректора аэропорта – политический заказ?
Архив новостей
Финансы
9 июля 2018, 11:36
243

РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ

По итогам I полугодия 2018 года портфель привлеченных средств Россельхозбанка по направлению малого и среднего бизнеса превысил 257 млрд рублей. Прирост показателя по сравнению с аналогичной датой
2017 года составил 33%.

Банк предлагает широкую линейку депозитов для размещения временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой. Гибкие условия программ предусматривают возможности периодического получения процентов, пополнения счета и совершения расходных операций.

РСХБ продолжает работу по совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, продолжая демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: АО «Россельхозбанк».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.07.2018, 2:47
Происшествия
Эксклюзив
Николай Местников будет этапирован в Иркутск — источник
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
04.07.2018, 23:09
Происшествия
Произошло ЧП возле переправы Мохсоголлох-Качикатцы
05.07.2018, 19:03
Общество
Фотофакт
Руководство встретилось с олимпийским чемпионом Виктором Аном
04.07.2018, 11:38
Колонка
Эксклюзив
Матвей Евсеев: У подножья главной мечты
03.07.2018, 18:45
Политика
Новое кадровое назначение
06.07.2018, 22:37
Происшествия
Экстра
Задержание гендиректора аэропорта – политический заказ?
08.07.2018, 14:10
Происшествия
Резонанс
Осторожно: в понедельник в Якутске аномальная жара!
04.07.2018, 20:19
Финансы
Экстра
Правительство Якутии обеспокоено ситуацией с банком «Татта»
04.07.2018, 11:32
Политика
«В Якутии.ру» расширяет работу с кандидатами
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Происшествия
09.07.2018

Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в банке Татта

Столица
09.07.2018

АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»

Экология
09.07.2018

В Якутск пришел дым от лесных пожаров в соседнем районе

Резонанс
Политика
09.07.2018

Предварительные итоги праймериз «ЕР» (обновлено)

Эксклюзив
Столица
09.07.2018

Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз

Фотофакт
Лонгрид
08.07.2018

Команда Якутска голосует на праймериз!

Экстра
Происшествия
08.07.2018

Официально: Арестован гендиректор аэропорта

Экономика
08.07.2018

Новому руководству не досталось наград на 20-летие «Алмазов Анабара»