РСХБ предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовых

Россельхозбанк является одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. За первые 5 месяцев 2017 года Банк выдал потребительских кредитов на сумму более 35 млрд рублей.

В Банке действуют специальные программы по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов и для граждан пенсионного возраста по процентной ставке 11,5% годовых*.

Кроме того, Россельхозбанк продлевает акцию по направлению потребительского кредитования. По условиям данного предложения снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей. Размер ставок для «зарплатных» и «надежных» клиентов РСХБ, а также работников бюджетной сферы и военнослужащих составляет от 13,5% до 15,5% годовых*. Для других категорий заемщиков – от 16,5% до 17,5% годовых*.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.