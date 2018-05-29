РСХБ поддержит создание крупного молочного кластера в Воронежской области

В ходе XXII Петербургского международного экономического форума АО «Россельхозбанк», Правительство Воронежской области и ГК «ЭкоНива» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. По его условиям РСХБ предоставит ГК «ЭкоНива» кредиты на сумму порядка 5 млрд рублей на реализацию крупных инвестиционных проектов молочного направления.

Привлечение финансирования Банка позволит агрохолдингу расширить имеющийся масштабный молочный кластер в Воронежской области путем строительства еще двух современных животноводческих комплексов.

РСХБ выделяет значительный объем средств на развитие отечественной молочной отрасли, способствуя формированию в регионах страны специализированных производственных кластеров. Банк поддерживает реализацию масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание новых современных мощностей в АПК, обеспечение населения рабочими местами и качественной продукцией российского производства. В ближайшее время Россельхозбанк планирует поддержать реализацию еще пяти инвестиционных проектов ГК «ЭкоНива» с общим объемом финансирования 13,5 млрд рублей.

«Воронежская область является для нас стратегическим регионом, так как здесь находятся наши самые крупные активы. Мы рады, что у нас продуктивно складываются отношения с руководством области и Россельхозбанком. Правительство и Банк всегда поддерживают проекты группы компаний «Эконива». Благодаря поддержке и эффективной совместной работе мы успешно развиваемся в регионе», – отметил генеральный директор ООО «ЭкоНива АПК Холдинг» Штефан Дюрр.

Начиная с 2006 года объем финансирования Банком деятельности ГК «ЭкоНива» в ряде регионов страны превысил 40 млрд рублей. При поддержке РСХБ запущены восемь инвестиционных проектов компании, еще четыре проекта ГК «ЭкоНива» находятся в стадии реализации.