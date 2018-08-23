РСХБ поддержал проведение агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ»

Россельхозбанк поддержал проведение 27-й международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ», проходящей в Санкт-Петербурге. Организатором делового мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области.

В ходе деловой программы обсуждаются вопросы качественного роста российского АПК, его технической модернизации, стимулирования экономической активности на селе и другие актуальные моменты. «АГРОРУСЬ» является крупным агропромышленным форумом федерального значения. В выставке принимают участие порядка 1000 агропредприятий и фермерских хозяйств из России и зарубежных стран.

Поддержка малого и среднего агробизнеса и развитие сельских территорий относятся к одним из ключевых приоритетов в работе РСХБ – Банк обладает обширной экспертизой в данной области и активно применяет ее при разработке новых предложений для клиентов. С начала 2018 года Россельхозбанк направил на развитие аграриев сегмента МСБ 89,1 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Единственным акционером Банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).