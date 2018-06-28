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Финансы
28 июня 2018, 16:30
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РСХБ направил в экономику Мордовии более 104 млрд рублей

В головном офисе АО «Россельхозбанк» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Банка Бориса Листова с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. Руководители Банка и региона обсудили актуальные и перспективные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, кредитования Банком предприятий агропромышленного комплекса Республики.

РСХБ представлен в Мордовии с 2000 года и за это время вложил значительный объем средств в ее экономику. С января текущего года Банк направил на развитие региона 2,3 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей было выдано заемщикам АПК. Банк оказывает комплексную финансовую поддержку населению, активно развивая на территории Республики розничный бизнес. В настоящий момент кредитный портфель физических лиц филиала Банка превышает 3,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году.

«Агропромышленный комплекс является одной из основных отраслей экономики Республики Мордовия, занимающей лидирующие позиции в стране по ряду производственных показателей. Со своей стороны РСХБ поддерживает аграриев региона и предприятия из других важных отраслей экономики. Банк является ключевым финансовым партнером сельхозпроизводителей Республики и лидером на региональном рынке кредитования сезонных работ. Всего за время работы в Мордовии Россельхозбанк направил на развитие ее экономики 104,3 млрд рублей, из них 77% средств было выдано заемщикам АПК», – отметил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

 

 

 

Источник: Реклама АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.
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