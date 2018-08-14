РСХБ направил на развитие АПК порядка 600 млрд рублей

По итогам работы в январе-июле 2018 года Россельхозбанк выдал клиентам-аграриям порядка 600 млрд рублей, из них 89 млрд рублей направлено на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года.

РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в реализации инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности, в том числе кредитуя проведение сезонных работ. Банк является активным участником ключевых государственных программ в области АПК – программы развития сельского хозяйства до 2020 года и программы льготного кредитования.

По состоянию на 01.08.2018 года кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 217 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.