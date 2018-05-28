РСХБ инвестирует в строительство завода по глубокой переработке мяса индейки

На XXII Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание трехстороннего соглашения между АО «Россельхозбанк», Правительством Пензенской области и Группой компаний «Дамате» о реализации инвестиционного проекта по созданию завода, специализирующегося на глубокой переработке мяса индейки. Предварительная стоимость проекта составляет 5,7 млрд рублей.

Запуск новых производственных мощностей послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития Пензенской области, будет способствовать расширению экспортного потенциала и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Россельхозбанк уделяет повышенное внимание инвестиционным проектам, направленным на производство конкурентоспособной отечественной продукции. ГК «Дамате» и Банк успешно сотрудничают более семи лет, за это время мы предоставили Группе компаний кредиты на текущую деятельность и реализацию инвестиционных проектов на сумму порядка 48 млрд рублей. Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечивать потребителей качественными продуктами питания.

«Россельхозбанк и ГК «Дамате» на протяжении последних лет являются хорошими партнерами, сотрудничество которых позволяет развивать экономику Пензенской области посредством реализации крупнейшего в истории региона инвестиционного проекта, а это – расширение производства, новые рабочие места с достойной заработной платой, увеличение налогооблагаемой базы, развитие территорий. Правительство Пензенской области было и остается активным участником трехстороннего взаимодействия. Мы будем поддерживать эти связи и в будущем, поскольку речь идет о благополучии пензенского региона и его жителей», – отметил по итогам церемонии губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Реализация таких масштабных проектов возможна только в результате объединения усилий всех сторон-участников, – сказал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев. – У нас уже есть многолетний успешный опыт сотрудничества, и мы уверены, что появление в Пензенской области нового завода по глубокой переработке мяса индейки сыграет свою роль не только в развитии региона, но и отрасли в целом».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.