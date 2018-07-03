Розыгрыш годового запаса топлива от “Туймаады-нефть”

Компания АО НК “Туймаада-нефть” в честь своего двадцатилетия запустила розыгрыш призов для держателей бонусных карт.

Для участия в розыгрыше призов необходимо стать участником бонусной программы и

накопить 30 баллов.

Бонусная программа от “Туймаада-нефть” позволяет вам экономить на топливе до 1,5%.

Накопленными бонусами можно оплачивать любой вид нефтепродуктов.

Все держатели бонусных карт, накопившие не менее 30 бонусов до 3 сентября 2018г.

становятся участниками розыгрыша сертификатов от компании, счастливчик получит

топливную карту на сумму 182 500 руб. от компании АО НК “Туймаада-нефть”. Также будут

разыграны топливные карты на сумму 45 000 руб. — 4 шт., 12 000 руб. — 15 шт.

Каждому участнику будет присвоен уникальный номер. Номера всех участников можно будет посмотреть на сайте компании www.tuneft.ru 9 сентября.

Розыгрыш состоится 10 сентября 2018 г. в прямом эфире на YouTube канале компании.

Победители будут определены методом рандомного генерирования чисел. Результаты также

будут опубликованы на официальном сайте www.tuneft.ru.

Бонусные карты можно приобрести в следующих точках:

1. МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;

2. МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/;

3. Г. Якутск, Покровский тракт 5км;

4. Г. Якутск, ул. Курашова, 46;

5. Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;

6. Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;

7. Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;

8. Амгинский улус: АЗС Амга;

9. Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;

10. Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;

11. Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.

*Подробности об организаторе розыгрыша, сроках проведения розыгрыша, подробностях получения призов смотрите на сайте www.tuneft.ru.