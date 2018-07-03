Розыгрыш годового запаса топлива от “Туймаады-нефть”

Компания АО НК “Туймаада-нефть” в честь своего двадцатилетия запустила розыгрыш призов для держателей бонусных карт.
Для участия в розыгрыше призов необходимо стать участником бонусной программы и
накопить 30 баллов.
Бонусная программа от “Туймаада-нефть” позволяет вам экономить на топливе до 1,5%.
Накопленными бонусами можно оплачивать любой вид нефтепродуктов.
Все держатели бонусных карт, накопившие не менее 30 бонусов до 3 сентября 2018г.
становятся участниками розыгрыша сертификатов от компании, счастливчик получит
топливную карту на сумму 182 500 руб. от компании АО НК “Туймаада-нефть”. Также будут
разыграны топливные карты на сумму 45 000 руб. — 4 шт., 12 000 руб. — 15 шт.
Каждому участнику будет присвоен уникальный номер. Номера всех участников можно будет посмотреть на сайте компании www.tuneft.ru 9 сентября.
Розыгрыш состоится 10 сентября 2018 г. в прямом эфире на YouTube канале компании.
Победители будут определены методом рандомного генерирования чисел. Результаты также
будут опубликованы на официальном сайте www.tuneft.ru.
Бонусные карты можно приобрести в следующих точках:
1. МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;
2. МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/;
3. Г. Якутск, Покровский тракт 5км;
4. Г. Якутск, ул. Курашова, 46;
5. Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;
6. Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;
7. Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;
8. Амгинский улус: АЗС Амга;
9. Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;
10. Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;
11. Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.
*Подробности об организаторе розыгрыша, сроках проведения розыгрыша, подробностях получения призов смотрите на сайте www.tuneft.ru.
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