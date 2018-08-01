Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 6%

Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае с начала года вырос на 6% и на 1 июля превысил 28 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли кредиты наличными и ипотека.

Портфель кредитов наличными с начала года увеличился на 8% и на 1 июля составил 13,4млрд рублей. Жителям региона в первом полугодии выдано почти 8,5 тысяч кредитов на сумму 4,8 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Средний размер кредита наличными в первом полугодии вырос почти на треть по сравнению с январем-июнем 2017г. и превысил 560 тысяч рублей.

С начала года ВТБ в Хабаровском крае нарастил ипотечный портфель на 5%, на 1 июля этот показатель достиг 13 млрд рублей.

За шесть месяцев ВТБ выдал жителям края 930 кредитов на приобретение недвижимости на сумму более 2 млрд рублей. Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова отметила, что количество таких кредитов выросло на 17% в сравнении с первым полугодием 2017г., объем выдач – на четверть.Средний размер ипотечного кредита увеличился до 2,3 млн рублей против 2,1 млн рублей годом ранее.

Также вырос спрос на автокредиты: объем выдач увеличился на 16% к первому полугодию прошлого года и превысил 63 млн рублей. Количество кредитов на приобретение автомобилей практически удвоилось: всего было выдано 84 кредита.

«Росту объема продаж автокредитов способствовала реализация программы господдержки отечественного автопрома, в рамках неё предоставлена почти половина общего количества таких займов на сумму 23 млн рублей, — прокомментировала Ольга Некрасова. — Популярность программы значительно возросла, количество и объемы выдач в рамках программы увеличились почти на 80% по сравнению с первым полугодием прошлого года».

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