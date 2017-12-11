Рождественский пост 2017 что можно и что нельзя есть 11 декабря

Верующие условно делят пост на три этапа:

с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца),

с 20 декабря по 1 января,

со 2 по 6 января.

Соответственно, питание в эти периоды разное.

Рождественский пост 2017: что нельзя есть

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а в некоторые дни и от рыбы.

Рождественский пост 2017: что можно есть

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты.

Рацион человека, который постится, может включать такие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Можно делать салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другую постную выпечка, соки, морсы, кисели, чай.

11 декабря. В этот день вы можете разнообразить свой рацион крупами, супами, блюдами из грибов и тушеных овощей. Пищу следует готовить без добавления масла.

Верующим, которые приняли решение поститься, следует знать, что основа любого поста – очищение от греха через воздержание от пищи. Однако это не значит, что нужно морить себя голодом или совершать какие-либо действия во вред своему здоровью, ведь резкий отказ от привычной пищи может нанести вред организму. Чтобы избежать этого, прежде чем войти в пост, нужно проконсультироваться не только с духовником, но и с лечащим врачом.

Однако существуют категории людей, которым нельзя соблюдать пост. Это люди с хроническими недугами, страдающие диабетом, язвой желудка, холециститом, панкреатитом и другими недугами ЖКТ, которые вынуждены соблюдать специальную диету. Отступление от меню рекомендованного медиками, чревато для них обострениями недугов.

Также специалисты не рекомендуют соблюдать пост людям, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство, получили тяжелую физическую или психологическую травму.

Кроме того, строгий пост противопоказан беременным женщинам, кормящим матерям, детям, пожилым и больным людям, а также тем, кто занимается физическим трудом и путешествует.