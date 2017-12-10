Рождественский пост 2017: что можно есть сегодня

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. В питании пост требует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов.

Несмотря на запреты, ваш рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и включать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья и консервирование, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай.

Рождественский пост 2017: календарь питания на каждый день

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни от рыбы.

Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2017 года:

Понедельник: можно употреблять горячую пища растительного происхождения, но без масла.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье: разрешается растительное масло в небольших количествах, плюс рыба.

Среда и пятница: сухоедение.

Сегодня воскресенье! Значит кушаем рыбу приправив растительным маслом.