Роструд рекомендует сокращать рабочий день в жару

В эти дни в Якутске и центральных районах республики установилась аномально жаркая погода. Работа в такую погоду, особенно если в офисе нет системы вентиляции и кондиционирования, может быть опасной для здоровья. В связи с этим ЯСИА напоминает, какие в России действуют санитарные нормы и правила.

Из рекомендаций Роструда следует, что продолжительность рабочего дня напрямую зависит от уровня столбика термометра:

— Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час;

— При повышении температуры до 29 градусов – на два часа;

— При температуре 30,5 градусов – на четыре часа;

— Для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низкий температур (26,5-27,5 градусов).

Отмечается, что работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда в жаркую погоду и следить за соответствующим температурным режимом на рабочем месте, например, за счет кондиционирования. Роструд рекомендует давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.