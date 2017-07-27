Ространснадзор проверяет АК «Якутия» после вынужденной посадки самолета

Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации.

Внеплановая проверка Ространснадзора авиакомпании «Якутия» проходит в связи с вынужденной посадкой 23 июля в аэропорту города Ростов-на-Дону Boeing 737-800, летевшего из Симферополя в Москву, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь АО Авиакомпания «Якутия» Галина Погодаева.

Во вторник заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток сообщил, что ведомство проводит внеплановые проверки пяти российских авиакомпаний — «Россия», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр — Вертолетные услуги», «Ангара» и «Якутия».

«Данная внеплановая проверка Ространснадзора проходит в связи с вынужденной посадкой 23 июля Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Ростова-на-Дону. Проверка проводится в рамках осуществления функций контроля в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, а также соответствия нормативных документов компании законодательству РФ», — сказала Погодаева.

Она отметила, что в связи с учетом специфики предприятия, где обеспечение безопасности полетов и пассажиров – это приоритет, проверки различного уровня (международные, федеральные, республиканские и внутренние) проходят в авиакомпании «Якутия» регулярно, как и в других авиакомпаниях. В режиме мониторинга отслеживается не только соответствие нормативной документации авиакомпании международному и российскому законодательству, но и вопросы авиационной безопасности.

«Авиакомпания «Якутия» строго соблюдает законодательство и выполняет все его требования, оказывает содействие в проведении данной проверки», — подчеркнула Погодаева.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. Лайнер со 167 пассажирами на борту благополучно сел вечером 23 июля. Позже пассажиров другим самолетом отправили в Москву через Краснодар, сообщает ria.ru.