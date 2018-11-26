Ростех предложил Якутии свои разработки для мониторинга водохранилищ

В Иркутске успешно прошли испытания системы гидрохимического мониторинга, разработанной для озера Байкал. В перспективе такие системы мониторинга могут быть использованы для контроля крупнейших водохранилищ страны.

Система контроля представляет собой плавающие буи, оснащенных датчиками и модулем интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Система автономна и работает от аккумуляторов и солнечных батарей.

Испытания первого комплекса прошли на реке Ангара. После проведения всех испытательных работ наблюдательные буи установят на озере Байкал напротив поселка Култук в Слюдянском районе и напротив деревни Сарма в Ольхонском районе. Рабочий пуск на воду планируется после вскрытия Байкала ото льда в апреле 2019 года.

Устройства в режиме реального времени будут собирать информацию о химическом составе озера, анализируя концентрацию в воде 15 веществ, а также измеряя температуру воды, чистоту, проводимость и ряд других параметров. Все эти данные в режиме онлайн будут передаваться в центр оперативного реагирования. Если в воде будет обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, специалисты увидят оповещение системы в течение 10 минут.

«Для того, чтобы создать высокотехнологичные средства мониторинга мы объединили экспертизу Ростеха, входящих в него концерна «Автоматика» и Национального центра информатизации, а также опыт отечественных разработчиков программного обеспечения. Мы уверены, что такие системы будут применяться и на других водных объектах страны, к примеру – для контроля состояния водохранилищ», — отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.