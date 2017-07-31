Российское движение школьников на Балтике

С 18 по 25 июля в Калининградской области на побережье Балтийского моря прошла федеральная смена «Молодые учителя» Всероссийского молодежного образовательного форума «Балтийский Артек».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации, Роспатриотцентр, при поддержке Правительства Калининградской области. Партнером смены «Молодые учителя» выступила Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

От нашей республики для участия в смене в качестве волонтера-организатора была приглашена координатор Российского движения школьников, заместитель директора ГБНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» Макарова Нюргуяна Владимировна.

В течение недели все 450 участников смены были поделены на отдельные отряды- «классы» по 15 человек. К каждому классу был прикреплен «классный руководитель», который в течение смены нес полную ответственность за «учеников».

В первый день участники смены сыграли в игру на командообразование «Снова в школу!» и примерили на себя роль учеников. Педагогам предстояли четыре урока, каждый из которых посвящён направлению Российского движения школьников.

Занятия совсем не походили на скучные и долгие лекции, ведь на получение знаний о деятельности РДШ и выполнение задания «ученикам» давалось всего 10 минут. Участники рассказывали о себе, делились интересными фактами о родных городах, говорили о том, чем они гордятся, составляли формулу своей личности, а также учились правильно слушать.

Не приходилось скучать и на переменах. За короткий перерыв молодые учителя должны были успеть сделать домашнее задание и найти родственную душу или товарища по увлечениям. По итогам игры «Снова в школу!» участники получили оценки за выполненные задания от «классных руководителей», смогли завести новых знакомых и друзей, а также обменялись опытом своей работы.

В рамках программы смены состоялись панельные дискуссии, дискуссионные площадки, мастер-классы, посвящённые деятельности и развитию РДШ в субъектах Российской Федерации, информационной безопасности школьников и их патриотическому воспитанию. Каждый день был посвящен одному из направлений Российского движения школьников: информационно-медийному, гражданской активности, военно-патриотическому и личностному развитию.

С заместителем Министра образования и науки РФ Татьяной Синюгиной молодые педагоги обсудили основные вопросы системы образования в современной России, среди которых приоритетные направления данной сферы на ближайшую перспективу, а также комплекс мероприятий по реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников.

Место телевидения в системе современных средств массовой информации и ту роль, которую они выполняют в воспитании подрастающего поколения определяли с секретарём Общественной палаты России VI состава Валерием Фадеевым, заместителем генерального директора ВГТРК Рифатом Сабитовым и начальником управления Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.

В формате непринужденного общения российская журналистка, телеведущая программа «Время» Екатерина Андреева и радиоведущий «Эхо Москвы» Михаил Куницын обсудили тему влияния телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей.

О направлениях и практических инструментах личностного развития ребёнка говорили с кинопродюсером Василием Соловьёвым, продюсером Линой Арифулиной и председателем комитета Российского книжного союза по региональному развитию Мариной Абрамовой.

К личным воспоминаниям о годах военной службы в «горячих точках» и примерам героизма своих сослуживцев, а также вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения обращались вместе с героями России Алексеем Романовым, Николаем Беляевым, Николаем Гавриловым и Александром Лазуткиным.

Завершилась образовательная программа смены панельной дискуссией с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева и директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ Игоря Михеева. С молодыми педагогами страны эксперты обсудили роль Российского движения школьников в системе воспитания детей.

Все участники прошли мастер-классы по волонтёрству, разработке современных педагогических технологий и проведению тематических мероприятий.

Спортивную часть организовывали представители Ассоциации студенческих спортивных клубов России, которые провели студзачёт, где 16 человек смогли сдать нормативы ГТО, а также турнир по волейболу.

В церемонии закрытия смены приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, временно исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Калининградской области Наталья Ищенко, директор школы «Балтийский Артек» Алиса Крюкова, а также заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

К молодым педагогам с главной сцены форума обратился Александр Бугаев, который поздравил всех «выпускников» смены с успешным завершением образовательной программы и достигнутыми на форуме результатами. Участников форума также поздравила с закрытием смены Наталья Ищенко, которая зачитала послание временно исполняющего обязанности Губернатора Калининградской области А.А. Алиханова.

На закрытии форума состоялось награждение победителей «Конвейера проектов». 30 специалистов, которые представили экспертам свои социально значимые идеи, посвященные работе со школьниками и вовлечению их в социальную практику, получили гранты в размере 100 тысяч рублей.

По итогам работы на смене Нюргуяна Владимировна получила благодарственное письмо от ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». А 8 опорных и пилотных школ, успешно реализующих программы Российского движения школьников также по итогам учебного года получили благодарственные письма Росдетцентра, которые будут им вручены на августовском совещании работников образования.

Напомним, профильная смена «Молодые учителя», организованная Российским движением школьников, проходила с 18 по 25 июля. Она объединила свыше 400 молодых педагогов из более чем 70 субъектов Российской Федерации.