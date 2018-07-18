Российское авторское общество требует денег с театра оперы и балета

Решением от 21.06.2018 по делу № А58-928/2018 Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил исковые требования общероссийской общественной организации «Российское Авторское общество» к автономному учреждению «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона» о взыскании 353 593,45 рублей авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений, составляющих спектакль.

Как следует из материалов дела, Российское Авторское общество наделено правом на представление интересов исполнителей музыкальных произведений, а также за сообщение произведений в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, опубликованных в коммерческих целях.

Согласно договору между РАО и театром при платном для зрителей входе авторское вознаграждение выплачивается с сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов.

В материалы дела были представлены расчетные листы авторских вознаграждений за 2017 год за исполнение музыкальных произведений, составляющих спектакли «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Чио-Чио-Сан», «Баядерка», «Севильский цирюльник», «Цветок Севера», «Сказки старика Сээркээн Сэсэнэ», «Лебединое озеро» и других. Общая сумма авторского вознаграждения составила 353 593,45 рублей.