Российский актер Владимир Машков целует якутянку

Якутянка Анастасия Старостина получила поцелуй от великолепного российского актера Владимира Машкова, что стало для нее полной неожиданностью. Анастасия написала у себя на странице: Аааа! Крепко крепко обнял и поцеловал! Вторая фотка готовится к поцелую. Резкий дерзкий эбит дьэ 😆😆😆 Фото из Instagram Источник: SAKHALIFE.RU

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