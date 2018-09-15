Российский актер Владимир Машков целует якутянку

Якутянка Анастасия Старостина получила поцелуй от великолепного российского актера Владимира Машкова, что стало для нее полной неожиданностью. Анастасия написала у себя на странице:
Аааа! Крепко крепко обнял и поцеловал! Вторая фотка готовится к поцелую. Резкий дерзкий эбит дьэ 😆😆😆
Фото из Instagram
Источник: SAKHALIFE.RU
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