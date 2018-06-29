Российские кинозвезды «десантировались» в Ленске

Группа известных артистов театра и кино культурного проекта «Северный десант» посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. Впервые за 5-летнюю историю проекта участники десанта добрались до соседней Якутии под девизом «Край земли – как центр России».

В этом году проект «Северный десант» посвящен 100-летию комсомола.

В Ленск «Северный десант» прибыл 19 июня на теплоходе «Берегиня», где в тот же день дал необычный концерт в стенах ЦДНТ. Прозвучали русские, грузинские, молдавские, греческие песни, тепло принятые жителями нашего города. Практически каждый зритель стремился записать исполнителей на видео, сделать селфи со звездами кино, чтобы потом удивлять родных и знакомых уникальными фотографиями и видеороликами.

Этим летом гостями «Северного десанта» стали заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис и Светлана Тома, народная артистка Грузии Ия Нинидзе и популярный российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик. На следующий день состоялся мастер – класс, раздача автографов.

Автор и руководитель культурного проекта «Северный десант» Татьяна Жиндаева:

— Культурный проект «Северный десант» появился в 2014 году. Эта идея родилась к 40-летию БАМа. Для меня эта советская стройка – огромный пласт жизни моей Родины, моего народа, моей лично. Я выросла на репортажах, передачах, песнях о БАМе, его героических буднях. В студенчестве каждый год ездила туда с десантом обкома комсомола, который назывался «Земля людей». И вот к его 40-летию появилась идея сделать нечто подобное.



Так началась пятилетняя история десанта. Маршрут постоянно меняется, каждый год у нас что-то новое, какой-то новый населенный пункт, новые зрители. Наша задача очень простая – показать людям, живущим в отдаленных районах, что они не забыты, о них помнят, что они находятся в центре культурных событий. Не зря девиз нашего десанта- «Край земли – как центр России». Я горжусь тем, что «Северный десант» охватывает уже 2 области, это Иркутская область и Республика Саха (Якутия).

Мы плыли 3 дня по реке Лена и это такая красота! Честно скажу, артисты любовались видами и говорили: «Боже! Это на всю жизнь. Такая красота неописуемая!».

Заслуженная артистка России Светлана Тома:

— Наша миссия — приехать и оставить что-то в сердцах людей. Мне лично хотелось бы, чтобы после наших встреч зритель получил не только хорошее настроение, что, безусловно, очень важно, но и оставил себе пищу для размышления.

Народная артистка Грузии Ия Нинидзе:

— Я — грузинка и объездила очень много областей по России, но когда же я могла бы увидеть такие отдаленные места, если бы не этот проект. Природа схожа с Грузией, и даже сейчас такая же погода стоит в Тбилиси. Меня это очень греет, мне комфортно здесь. Здесь зритель теплее, радушнее встречает, аплодисменты здесь звучат иначе. В этом тоже большая прелесть.

Российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик:

— Рад, что попал на «Северный десант». Получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом, и это тот редкий случай, когда между актером и зрителем максимально размыты границы. Мы вступаем в прямое общение с тем зрителем, который не избалован, более открыт и голоден до искусства, до выступления, до общения — это подкупает. Мы едем по тем местам, в которые мы вряд ли приедем даже с гастролями, но если в Ленске я был, то были несколько поселков, где я точно не был со спектаклем и не окажусь. Я могу увидеть Россию такой, какая она есть, побывать в легендарных местах- это уникально. С точки зрения социального воздействия мы рады, что можем чуточку взбодрить людей. Это очень важно. Поэтому я максимально доволен этой поездкой и счастлив!

Далее участники «Северного десанта» продолжили свой путь по маршруту Ленск – Таас-Юрях – Мирный. Этот вечер надолго останется в памяти жителей нашего города. Ведь ничего подобного здесь еще не было.