Российская звезда Александр Панайотов «согрел» якутян своим выступлением

В день города на главной площади Якутска сотни жителей собрались на концерт российской звезды Александра Панайотова. Артист много общался со зрителями, интересно рассказывал о нашем городе и в конце даже спел знаменитую песню «Здравствуй, Якутск!».

Начался концерт с выступления известных танцоров, участников телевизионного проекта «Танцы на ТНТ», которые поразили якутян не только своими умениями, но и способностью отлично выступать одетыми совершенно не по погоде.

Холодный ветер, мокрый дождь и почти минусовая температура не отбили желания жителей города дождаться выхода популярного певца Александра Панайотова.

Певец начал концерт на сцене площади Ленина, но постепенно всё ближе и ближе подходил к зрителям, и в итоге спустился со сцены: кого-то приобнял, с некоторыми поздоровался, а кого-то и вовсе поцеловал. Завершил Александр Панайотов своё выступление композицией «Здравствуй, Якутск!», которую он исполнил с детским хором Детской школы искусств №2 (преподаватель Владимир Индигирский). Отметим, что выступал артист вживую.

Исполнительница неофициального гимна Якутска, этно-артистка Екатерина Саввинова-Саина прокомментировала выступление артиста у себя в инстаграм: «Песня становится гимном. Идея пришла организаторам вчера. Я рада. Дуэтом пригласили бы спеть, поддержала бы. Благодарю судьбу, что подарила мне такую песню, которая вдохновляет звезд«.