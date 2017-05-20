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20 мая 2017, 15:16
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Россия  отмечает  День  Полярника

В 2017 году в Российской Федерации  в пятый раз  отмечается  День полярника.

Этот  праздник  учрежден в знак  признания  заслуг  людей, живущих за  Полярным кругом. Поэтому сегодня к полярникам можно отнести не только специалистов, которые  много лет  проработали  в Арктике и Антарктике, но и жителей районов Крайнего Севера, геологов,  оленеводов, охотников, рыбаков, врачей, учителей, словом, всех, кто живет в арктических и северных   районах  страны.

Сама дата 21 мая была  выбрана неслучайно. Именно  в этот день, в 1937 году,  начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей  станции «Северный полюс-1».

С того времени  по сегодняшний день ведется активное освоение Арктики, в котором принимают участие и жители Республики Саха (Якутия),  проживающие в прибрежной зоне моря Лаптевых и Северного Ледовитого океана.

Жителей арктических  и северных районов  с    праздником  поздравила  депутат Государственной Думы  РФ Галина  Данчикова.  Отметим, что к этому празднику Галина Иннокентьевна тоже  имеет непосредственное отношение и не понаслышке знает,  как живут  северяне. Ей было всего  два года, когда родители  переехали  из Иркутской области в Верхоянский район Якутии, там она окончила среднюю школу. Ее трудовая деятельность началась в  заполярном Оленьке, куда она 17-летним молодым специалистом  приехала на работу по распределению.  Потом работала  в родном Верхоянском  районе. В общей сложности  на Севере Галина Данчикова  проработала  более 20 лет.

Арктика  всегда была в  центре внимания руководства Якутии. В  2014 году, прошедшем в республике под флагом Года  Арктики, был  создан  основной задел на перспективу, направленный на развитие арктических районов, на получение ощутимого для населения положительного результата.  Правительством республики под председательством  Галины Данчиковой была принята  республиканская программа социально-экономического развития арктических территорий на 2014-2016 годы и основные направления на период до 2020 года. Только в 2014 году на комплексное развитие Арктики из  республиканского бюджета  было направлено более  2,5  млрд. рублей. За  последние  три  года   в  населенных пунктах  арктических и северных  районов Якутии  построено 26  социальных объектов, включая  детские сады, школы,  многофункциональные  центры  культуры и спорта, фельдшерско-акушерские пункты,   обновлён и модернизирован жилищный фонд, развивается транспортная,   энергетическая и коммунальная инфраструктура, создаются новые производства, новый импульс получило развитие традиционных отраслей Севера. « Но это только начало. Дальше предстоит делать еще больше», —  сказал  в своем ежегодном Послании Глава Якутии Егор Борисов.

— Сегодня для нас очень важно, что в Северный морской путь стараются вдохнуть второе дыхание, — отметила в поздравлении депутат Галина Данчикова. Она подчеркнула, что буквально недавно,  выступая в Пекине на открытии международного форума «Один пояс — один путь»,  Президент страны  Владимир Путин  заявил о возможности создания принципиально новой глобальной транспортной  конфигурации на евразийском пространстве с использованием Северного морского пути.  «А это ключ к освоению территорий, к оживлению экономической и инвестиционной активности»,— сказал глава государства. Эти слова в полной мере касаются и жителей республики, которые давно ждут активного освоения арктических территорий.  Мы верим, что это так и будет!

Поздравляя жителей республики с Днем полярника, Галина Данчикова   пожелала, чтобы жизнь людей в Арктике с каждым годом становилась комфортнее, а расстояния с Большой землей сокращались с помощью современных технологий. Галина Иннокентьевна пожелала северянам  доброго здоровья, счастья и благополучия.

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Источник: Пресса Единая Россия.
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