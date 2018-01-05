«Россия 24» в новогоднюю ночь впервые показала якутскую подледную рыбалку

Настоящим подарком для якутян стал показ на федеральном канале «Россия 24» документального фильма про якутскую подледную рыбалку — мунха.
В течение двух часов шла трансляция подледной рыбалки. Подобный показ был осуществлен впервые. Съемки осуществила НВК «Саха».
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«Мунха — традиционная подледная рыбалка в Якутии, которая проходит по всей республике, как только сформируется ледовый покров на озерах. Караси — одно из главных и любимых блюд жителей Якутии. Что это такое, настоящая рыбалка в Якутии? Какие действия сопровождают ее?», — говорится в аннотации фильма.