«Россия 24» в новогоднюю ночь впервые показала якутскую подледную рыбалку

Настоящим подарком для якутян стал показ на федеральном канале «Россия 24» документального фильма про якутскую подледную рыбалку — мунха.

В течение двух часов шла трансляция подледной рыбалки. Подобный показ был осуществлен впервые. Съемки осуществила НВК «Саха».