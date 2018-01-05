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4 января 2018, 18:00
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«Россия 24» в новогоднюю ночь впервые показала якутскую подледную рыбалку

Настоящим подарком для якутян стал показ на федеральном канале «Россия 24» документального фильма про якутскую подледную рыбалку — мунха.

В течение двух часов шла трансляция подледной рыбалки. Подобный показ был осуществлен впервые. Съемки осуществила НВК «Саха».

«Мунха — традиционная подледная рыбалка в Якутии, которая проходит по всей республике, как только сформируется ледовый покров на озерах. Караси — одно из главных и любимых блюд жителей Якутии. Что это такое, настоящая рыбалка в Якутии? Какие действия сопровождают ее?», — говорится в аннотации фильма.

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Источник: НВК САХА. http://nvk-online.ru/na-rossiya-24-v-novogodnyuyu-noch-vpervye-pokazali-yakutskuyu-podlednuyu-rybalku/
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