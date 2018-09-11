Россельхознадзор проинспектировал около 600 тонн свежезамороженной рыбы

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) совместно с Ленским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству на 1 сентября 2018 года в речном порту г. Якутска проинспектировано около 600 тонн свежезамороженной рыбы осенней путины на законность вылова и соответствие требованиям ветеринарного законодательства. Рыба выловлена в реках Лена и Индигирка.

На суднах рефрежираторах рыба осеннего улова завозится в речной порт г. Якутска из арктических районов республики. При транспортировке рыбы соблюдается температурный режим: температура воздуха в камерах холодильниках ниже минус 18 градусов, вместимость холодильников до 400 тонн.

Часть рыбы поступает в свободную реализацию, а другая часть подвергается дальнейшей переработке. Рыба и рыбная продукция реализуется на территории республики и направляется в другие регионы.

Необходимо отметить, что за 2017 год государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) проконтролировано 1106,4 тонн рыбы летней и осенней путины.