Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay с Mastercard

Россельхозбанк сообщает о запуске высокотехнологичного платежного сервиса Samsung Pay для держателей карт Mastercard (Мастеркард). Добавив свою карту Mastercard в приложение Samsung Pay, клиенты Банка смогут использовать смартфоны серии Samsung Galaxy и устройство Samsung Gear S3 для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих банковские карты, в России и в других странах мира. Процесс добавления карты в платежное приложение занимает всего несколько минут, после чего сразу можно совершать покупки с помощью смартфона и Gear S3.

В отличие от устройств других производителей, использующих технологию NFC (Near Field Communication), Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату, но и задействует собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), позволяющую использовать сервис для осуществления операций оплаты буквальнона любом POS-терминале, принимающем банковские карты.

«Россельхозбанк последовательно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, уделяя особое внимание внедрению современных технологий и сервисов, в целях повышения удобства и безопасности совершения операций с использованием карт Банка», – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

«В банковской и платежной сферах особенно важна защищенность персональных данных пользователей. Платежный сервис Samsung Pay обеспечивает надежную защиту информации с помощью таких инструментов как сканер сетчатки глаза или дактилоскопический сканер. Таким образом, клиенты банков могут наслаждаться легкостью совершения покупок и быть уверены в том, что их данные под надежной защитой», – заявил Сейф Эль Хаким, директор по маркетингу Samsung в России.