Россельхозбанк запустил мобильный банк для бизнеса

Россельхозбанк запустил мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн». Сервис разработан специально для бизнеса и позволяет управлять счетом компании в любой точке мира.

С помощью мобильного банка клиенты могут создавать, подписывать и отправлять платежи, осуществлять переводы между своими счетами, формировать выписки по счету, заказывать справки, чековые книжки и наличные денежные средства. Сервис дает возможность работать с несколькими компаниями в одном приложении и получать актуальную информацию об остатках на счетах, статусах исполнения платежей, наличии ограничительных мер к счетам и курсах валют.

Программа синхронизирована с ДБО «Интернет-Клиент», что позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания РСХБ, а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО «Интернет-Клиент».

Для начала работы с приложением «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» необходимо оформить в офисе Банка договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Мобильный банк» и скачать приложение на мобильное устройство. Сервис доступен на платформах Android и iOS.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.