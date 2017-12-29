Россельхозбанк запускает сервис Garmin Pay для держателей карт Visa

Россельхозбанк сообщает о запуске сервиса Garmin Pay для держателей карт Visa в числе первых российских банков.

Сервис Garmin Pay является аналогичным сервисам Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay и позволяет использовать смарт-часы Garmin для оплаты повседневных покупок. При этом Банк не взимает никаких комиссий с клиента за пользование сервисом. Удобство, безопасность и конфиденциальность лежат в основе данного платежного инструмента.

Garmin Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa Россельхозбанка через приложение Garmin Connect. В настоящее время проведение платежей осуществляется с помощью модели часов Garmin Vívoactive® 3. Информации об устройствах, поддерживающих сервис Garmin Pay, постоянно обновляется и размещается на сайте https://www.garmin.ru/garminpay/.

Оплата мобильными платежными сервисами, в том числе смарт-часами становится все более популярной. Внедрение сервиса Garmin Pay позволит клиентам РСХБ в числе первых оценить все преимущества современной технологии бесконтактных платежей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.