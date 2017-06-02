Россельхозбанк выступил партнером международного экономического форума

Россельхозбанк традиционно выступил партнером Петербургского международного экономического форума – крупнейшего делового события в России.

В 2017 году в фокусе ПМЭФ – поиски нового баланса в глобальной экономике. Его гости – порядка 12 тысяч участников, среди которых российские и зарубежные инвесторы, топ-менеджеры, представители органов власти и эксперты рынка – оценят потенциал отечественной экономики и обсудят векторы ее развития.

Всего в повестке ПМЭФ-2017 запланировано проведение более 100 деловых мероприятий. Ключевыми темами дискуссий станут «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность» и «Человеческий капитал как ключевой вектор развития». Особое внимание в программе уделяется обсуждению вопросов развития международного сотрудничества, поддержки малого и среднего предпринимательства.

Россельхозбанк представил на форуме свою экспозицию и запланировал подписание ряда соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, представителями крупного отечественного и зарубежного бизнеса из различных секторов экономики. Участие в ПМЭФ-2017 придаст дополнительный стимул развитию и диверсификации бизнеса Банка и будет способствовать установлению партнерских контактов для реализации новых масштабных инвестиционных проектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.