Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19            

ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии БО-19. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, оферта через 4 года. Книга заявок была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.

В ходе сбора книги заявок организаторы первоначально ориентировали инвесторов на диапазон ставки купона на уровне 8.50-8.40% годовых. Далее ориентир был сужен до 8.4-8.35% годовых, с последующим снижением до 8.35-8.30% годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 8.3% годовых, что является одним из самых низких купонов первичных размещений корпоративных облигаций на локальном рынке с 2011 года.

При размещении установлен рекордный спред к кривой ОФЗ — 65 б.п., что позволит обеспечить приемлемый баланс доходности первичного размещения и потенциала ее роста на вторичном рынке.

По итогам размещения спрос на бумагу со стороны инвесторов превысил объем выпуска в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

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